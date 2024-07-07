Посол Моргулов: страны БРИКС активно участвуют в формировании мировой повестки

Участники экономического союза БРИКС набирает силу и влияние на мировой экономической арене. На это обратил внимание в ходе своего выступлении на Всемирном форуме мира в Пекине посол РФ в Китае Игорь Моргулов, пишет издание «РИАН».
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