Самым креативным регионом России назвали Красноярский край

КРАСНОЯРСК, 1 декабря, ФедералПресс. Красноярский край занял первое место в номинации «Креативный регион» в рамках российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024.
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