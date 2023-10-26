Госархив в Новосибирске организовал выставку документов и предметов с Безымянной высоты

Документальная выставка посвящена 80-летию форсирования Днепра.В выставочном зале Новосибирского государственного архива открылась экспозиция, на которой представлены уникальные документы и предметы, рассказывающие об истории участия жителей региона в форсировании Днепра и взятии Безымянной высоты.
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