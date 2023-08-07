«Способ откупиться»: как завоевать сердце дочери Успенской

У дочери Успенской вызывают отвращение цветы. Как мужчинам добиться сердца восходящей звезды российского шоу-бизнеса Татьяны Плаксиной, девушка рассказала на презентации своего нового клипа «Плечи», выпущенного под творческим псевдонимом Pacha Tati.