Татьяна Завьялова: Сбер помог создать инфраструктуру ТКО в 10 регионах России

Сбер комплексно поддерживает реализацию реформы обращения с отходами по широкому спектру направлений и готов присоединяться к новым инициативам для построения в стране циклической экономики, заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова в рамках экспертной панели "Переход на экономику замкнутого цикла: новая система" на выставке-форуме "Россия".