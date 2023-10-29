Группировка ВС РФ «Центр» подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 29 октября заявил, что российские военные подавили порядка 15 расчетов полевой артиллерии, а также уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.
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