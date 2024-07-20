Удобный текстовый редактор, упрощающий написание текста на смартфонах. Максим МорозовPureWriter — это мобильный текстовый редактор с красивым и минималистичным, но практичным интерфейсом, предлагающий все необходимые функции для приложений такого типа.
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