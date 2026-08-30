Минобороны России предупредило Киев о начале массированных ударов по энергетике Минобороны РФ Заявление военного ведомства сделано на фоне самой массированной многодневной атаки реактивных дронов «Герань» по военным объектам в Киеве и области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 57 «паровозов» от...
- 57 «паровозов» от...
- 57 «паровозов» от...
Ой, не могу-«Нет жалости к упырям»: Минобороны России предупредило Киев о начале массированных ударов по энергетике.Что то не припомню предупреждений в ВОВ от советского командования в отношении фашистов.Дык может надо предупреждать хохлов обо всём?
Не надо предупреждать, там нет мужиков,одни гейропейцы.....
Упырей? Жалеть?? Кто не упырь, тому пожелание: пусть выживет, например - сдастся в плен нашим орлам, те не обидят. А бандеро-упырь-скакуас должен СДОХНУТЬ и больше никогда не засорять собою нашу Планету! "За что боролись..." - так-то!
"...Станет Украишка
Жжёной пустотой...
Ты куда, глупышка?
Дальше крышка!
Стой!!"
(2016)
Оно длинненькое было. Полностью вспоминать надо...
Это может говорить о том, что ВПК начал в полной мере выполнять поставленные задачи. И это с одной стороны хорошо. Однако не нужно забывать и о "гинекологах, проктологах, гомосексуалистах, педофилах, лесбиянках и прочих недоразумениях, Милей не даст соврать с его бензопилой" назначенных рулить всея Эуроппй! По этому нужно быть готовыми к любой провокации, и при необходимости нанесении ощутимого удара по трем четырем заводилам, стерев в пыли их ВПК, что бы в очередной раз Европа наконец включила мозги, если они имеются и наступил мир и процветание.
Такие предупреждения обязывают! Главное что бы не случилось,- что замах на рубль удар на копейку! На мой взгляд не стоит в заблуждение вводить ибо переживут и могут иллюзии построить! Всё должны сами осознать!