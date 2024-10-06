Сравниваем учебу разных поколений. Какой была советская школа и как она изменилась сейчас?

Чего было больше в советском среднем образовании, плюсов или минусов? Детально разбираемся в вопросе и сравниваем школу позднего СССР с современной системой обучения на примере Москвы — лидера в сфере образования.
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