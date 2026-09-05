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Институт русского языка закрепил значение слова «шумахер» как «лихач»

Институт русского языка закрепил значение слова «шумахер» как «лихач»

Слово «шумахер» в значении «гонщик, лихач» внесли в орфографический академический ресурс «Академос» Института русского языка имени Виноградова РАН, следует из данных ресурса.

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