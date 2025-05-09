Иван Мезюхо: 9 Мая в Севастополе — двойной праздник

9 Мая в Севастополе — двойной праздникКак крымчанин, по традиции, хочу поздравить наших соседей из Севастополя, ведь они сегодня отмечают не только День Победы, но и День освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
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