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Курские новости

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В Курской области бойцы РФ вытеснили ВСУ с занимаемых позиций в лесополосах

В Курской области бойцы РФ вытеснили ВСУ с занимаемых позиций в лесополосах

По сообщению группировки войск «Север», в курском приграничье в Суджанском районе российские штурмовые группы продвинулись вперед и вытеснили краинские формирования с занимаемых позиций в лесополосах возле населенного пункта Черкасская Конопелька.

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