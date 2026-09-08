Эксперт Федорова: рост тарифов ЖКХ не означает повышения каждой строки квитанции

В 2026 году основная индексация коммунальных тарифов перенесена на первое октября. Как объяснила гендиректор управляющей компании Юлия Федорова, предельный индекс изменения совокупной платы в каждом регионе свой.
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Форум без Ланской, что деревня без дурачка... Ну да ладно. Рост тарифов, перенесенный на первое октября - это партийная, как они думают, предвыборная хитрость от члепедросов. Все очень просто обьясняется - перед голосованием кто будет резать административную ветку, на которой сидит одна единственная партия? А опосля...да как с добрым утром.