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Аргументы недели

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Эксперт Федорова: рост тарифов ЖКХ не означает повышения каждой строки квитанции

Эксперт Федорова: рост тарифов ЖКХ не означает повышения каждой строки квитанции

В 2026 году основная индексация коммунальных тарифов перенесена на первое октября. Как объяснила гендиректор управляющей компании Юлия Федорова, предельный индекс изменения совокупной платы в каждом регионе свой.

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Генрих

Форум без Ланской, что деревня без дурачка... Ну да ладно. Рост тарифов, перенесенный на первое октября - это партийная, как они думают, предвыборная хитрость от члепедросов.  Все очень просто обьясняется - перед голосованием кто будет резать административную ветку, на которой сидит одна единственная партия? А опосля...да как с добрым утром.