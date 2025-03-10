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Царьград

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Маскированный грабитель в Приморье гоняется за пустым сейфом и почтой

Маскированный грабитель в Приморье гоняется за пустым сейфом и почтой

В Приморье неизвестный в маске проник в банк села Ракитное, похитил пустой сейф и безуспешно искал деньги в почтовых ящиках.

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