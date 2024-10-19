В Брянской, Ростовской и Белгородской областях: 16 беспилотников ВСУ сбито над территорией страны

Средства ПВО ВС России за прошедшую ночь сбили над территорией страны 16 украинских беспилотников. По данным пресс-службы Министерства обороны, 13 из них было сбито над Брянской областью, два — над Ростовской и один — над Белгородской.
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