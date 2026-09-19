Туск: Украина теряет около 27 тысяч солдат убитыми и ранеными ежемесячно (ВИДЕО)

Украина теряет около 27 тысяч солдат убитыми и ранеными ежемесячно, заявил премьер Польши. По словам премьера Туска, это «рекордные показатели» за время конфликта.
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