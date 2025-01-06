«Вероятен рост чуть выше инфляции»: что может произойти с ценами на недвижимость в России в 2025 году 

В 2025 году цена квадратного метра в российских новостройках может вырасти темпами чуть выше инфляции, а стоимость квартир на вторичном рынке практически не изменится или даже немного снизится, считают специалисты отрасли.
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