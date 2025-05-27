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Царьград

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Вашингтон обеспокоен: удары России по Украине и молчание о дронах ВСУ

Вашингтон обеспокоен: удары России по Украине и молчание о дронах ВСУ

США выражают озабоченность ударами России по Украине, игнорируя атаки украинских дронов по России. Официальные лица Москвы и Вашингтона делают заявления, а Министерство обороны России подчеркивает ответные действия только на военные объекты.

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