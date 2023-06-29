«Шарлотт» выставил квалификационные предложения Майлзу Бриджесу и Пи Джей Вашингтону

«Хорнетс» выставили квалификационные предложения тяжелым форвардам Майлзу Бриджесу (25 лет, 198 см) и Пи Джей Вашингтону (24 года, 201 см), а также разыгрывающему Тео Маледону, информирует ESPN.
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