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«Шарлотт» выставил квалификационные предложения Майлзу Бриджесу и Пи Джей Вашингтону

«Хорнетс» выставили квалификационные предложения тяжелым форвардам Майлзу Бриджесу (25 лет, 198 см) и Пи Джей Вашингтону (24 года, 201 см), а также разыгрывающему Тео Маледону, информирует ESPN.

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