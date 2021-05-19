«Это правильно!»: вирусолог поддержал программу поощрения вакцинации для старшего поколения

Вакцинация от COVID-19 в столице постоянно расширяется О важности поощрительной программы «Миллион призов «Миллион призов #ПобедимCOVIDвместе» заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии