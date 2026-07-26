Новости внутренней и внешней политики в России

По информации РИА Новости, украинская актриса Рита Бурковская, известная по эпизодической роли в российско‑украинском сериале 2011 года «Пончик Люся», занималась сбором денег на покупку вооружения для батальона «Азов»*.