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Актриса из сериала «Пончик Люся» Бурковская собирала деньги для «Азова»*

Актриса из сериала «Пончик Люся» Бурковская собирала деньги для «Азова»*

По информации РИА Новости, украинская актриса Рита Бурковская, известная по эпизодической роли в российско‑украинском сериале 2011 года «Пончик Люся», занималась сбором денег на покупку вооружения для батальона «Азов»*.

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