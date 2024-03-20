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Политический вестник

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США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями.

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Комментарии
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А Кудасов
После всех тех в невероятных количествах пакостей устроенных нам США очередное предложение не может не быть пакостью. Похоже они там добиваются того, что бы всё пришло к тому: или они, или мы на Планете.
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20 час.
Александр Бабин
Подставляют  очередные грабли для России.Им верить-себя не уважать Россия заключит договор а потом они всей бандой навалятся на Россию Сейчас из держит только страх перед ядерным оружием
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18 час.

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