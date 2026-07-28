В Мордовии студент техникума признан виновным в покушении на сбыт гашиша и незаконном хранении марихуаны

Собранные отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 20-летнего жителя Саранска, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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