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Порядок, государство

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В Мордовии студент техникума признан виновным в покушении на сбыт гашиша и незаконном хранении марихуаны

Собранные отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 20-летнего жителя Саранска, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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