В России предложили ужесточить систему наказаний для коллекторов

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в КоАП, предлагающий ужесточить систему наказаний для коллекторов, нарушающих основные правила при взыскании долга, например, работающих без аппаратуры для записи телефонных разговоров.
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