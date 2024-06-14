В России предложили ужесточить систему наказаний для коллекторов

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в КоАП, предлагающий ужесточить систему наказаний для коллекторов, нарушающих основные правила при взыскании долга, например, работающих без аппаратуры для записи телефонных разговоров.