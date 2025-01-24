«Измотала»: Джоли обвинили в намеренном затягивании развода с Брэдом Питтом

В окружении Джоли подозревают ее в затягивании развода Джоли и Питт разводились 8 лет Бракоразводный процесс одной из самых обсуждаемых пар Голливуда — Анджелины Джоли и Брэда Питта — завершился спустя восемь лет после их расставания.