Представлен Lexus TX 2024. Названы все комплектации и цены

Lexus TX является новинкой 2024 модельного года, заменив в линейке Lexus RX L. Он предлагает трехрядную компоновку салона в меньшем размере по сравнению с GX и по цене, значительно ниже, чем у топового LX.
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