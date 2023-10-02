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«Челябинск» обыграл «Форте» в матче Второй лиги

«Челябинск» обыграл «Форте» в матче Второй лиги

Футболисты «Челябинска» дома переиграли таганрогский «Форте» со счетом 3:1 в матче 12-го тура российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» «Серебряной группы» 1 октября на стадионе «Центральный» в Челябинске.

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