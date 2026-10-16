Первый биатлонный комплекс в Подмосковье «Истина» в деревне Головино в Истре готов примерно на 85%. Ход работ проверили первый замминистра спорта региона Алексей Перов и глава областной федерации биатлона Алексей Нуждов, сообщили в РИАМО.