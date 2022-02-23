К тому времени, когда ты поймешь, что твои родители были правы, у тебя уже будет сын, который будет считать, что ты не прав

В школе для детей с новым русским уклоном: - Дети, кто купил домашнее задание, поднимите, пожалуйста, пальцы! Женщина, когда перестаёт быть ЮНОЙ И ПРЕЛЕСТНОЙ… … становится МУДРОЙ И ШИКАРНОЙ.
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