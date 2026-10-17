Быть дизайнером не так просто, как кажется. Для этого нужны талант и способности. В обратном случае получается посредственный, глупый, а иногда даже опасный для жизни дизайн… Но, к счастью, у этих ребят с фантазией и навыками все в порядке, поэтому за их работу хочется сказать искреннее «Спасибо!».