Быть дизайнером не так просто, как кажется. Для этого нужны талант и способности. В обратном случае получается посредственный, глупый, а иногда даже опасный для жизни дизайн… Но, к счастью, у этих ребят с фантазией и навыками все в порядке, поэтому за их работу хочется сказать искреннее «Спасибо!».
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