В новую коллекцию Balenciaga вошли банные халаты и «пакеты» из супермаркета

На Неделе моды в Париже модный дом Balenciaga представил коллекцию, которую креативный директор бренда, грузинский дизайнер Демна Гвасалия назвал «самой личной» – помимо банных халатов и балетных тапочек в нее вошли пестрые сумки, напоминающие пакеты из супермаркета.
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