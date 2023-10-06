В новую коллекцию Balenciaga вошли банные халаты и «пакеты» из супермаркета

На Неделе моды в Париже модный дом Balenciaga представил коллекцию, которую креативный директор бренда, грузинский дизайнер Демна Гвасалия назвал «самой личной» – помимо банных халатов и балетных тапочек в нее вошли пестрые сумки, напоминающие пакеты из супермаркета.