Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СК установил личности боевиков, совершивших теракт в Дагестане

СК установил личности боевиков, совершивших теракт в Дагестане

Расследование уголовного дела по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале продолжается. Следователям удалось установить личности пяти ликвидированных боевиков, причастных к совершению преступления.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Подонки подохли. Чтобы не попали в исламский рай, отрезать им яйца и отправить их (яйца) отцу в СИЗО.
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15 час.
Надежда Кувыкина
Да, глава района воспитал... И он не при чем?
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15 час.
лл
лина любимцева
Гадюшник  этот Дагестан. ЧИСТИТЬ НУЖНО!!
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11 час.

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