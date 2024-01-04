В большинстве домов в СВАО Москвы включили свет после пожара на подстанции

РЕН ТВ Отопление в нескольких районах северо-востока Москвы после пожара на трансформаторной подстанции частично восстановили, оставшиеся дома подключат к резервной системе отопления в ближайшее время, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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