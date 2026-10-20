Высокая доля объектов класса А усиливает конкуренцию за счет качества офисного продукта. По мнению Алексея Погонина, директора по продукту КОЛДИ, локация и стоимость по-прежнему остаются важными факторами выбора, однако всё большее значение приобретают функциональность, гибкость, логистика, дизайн и соответствие пространства реальным сценариям работы.