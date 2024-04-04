Экспертиза не нашла признаков мошенничества в деле Аяза Шабутдинова

Адвокат Шабутдинова будет ходатайствовать о приобщении результатов экспертизы к материалам дела.Эксперты научно-образовательного центра «Уголовно-правовая экспертиза» юридического факультета МГУ не нашли в поведении Аяза Шабутинова признаков правонарушения.
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