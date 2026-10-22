В Алупке из‑за выхода реки Хара‑Баир из берегов в срочном порядке соорудили временную дамбу. Как сообщили в ГУ МЧС России по Крыму, мера позволила перенаправить мощный поток воды и обезопасить западные ворота Воронцовского дворца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Симферопольской...
- AV В Симферопольской...
- Ущерб от новой ат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым