В Алупке из‑за выхода реки Хара‑Баир из берегов в срочном порядке соорудили временную дамбу. Как сообщили в ГУ МЧС России по Крыму, мера позволила перенаправить мощный поток воды и обезопасить западные ворота Воронцовского дворца.