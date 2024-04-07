Василий Волобуев: «Вся ваша жизнь – ярчайший пример беззаветного служения нашей Родине и народу»

Председатель организация ветеранов поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем Председатель Санкт – Петербургская общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генерала-майора авиации Василий Волобуев поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения и поблагодарил за неизменное внимание и заботу и за огромную работу по повышению качества жизни ветеранов, пенсионеров.