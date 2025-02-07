аг

александр град

Британка жжет, гадит, провокатор и подстрекатель, террорист и сейчас руководитель всей братии Европы против России. Этот колонизатор успокоиться не может из-за своих имперских амбиций. Проект Антироссия ей не дает покоя. Чувствует тварь чье мясо съела, Брексит довел ее экономику до ручки, скоро ножки протянет, а все туда же, вот гадина ползучая. Королевство кривых зеркал в действии. Гореть ей в аду за инквизиции против народов.