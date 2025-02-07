Politico сообщает об охлаждении Вашингтона деятельностью созданной Байденом группы западных стран по оказанию военной помощи Украине.
США охладели к формату «Рамштайн» – руководство им перехватывает Великобритания
Комментарии
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аг
александр град
Британка жжет, гадит, провокатор и подстрекатель, террорист и сейчас руководитель всей братии Европы против России. Этот колонизатор успокоиться не может из-за своих имперских амбиций. Проект Антироссия ей не дает покоя. Чувствует тварь чье мясо съела, Брексит довел ее экономику до ручки, скоро ножки протянет, а все туда же, вот гадина ползучая. Королевство кривых зеркал в действии. Гореть ей в аду за инквизиции против народов.
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