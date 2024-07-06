2 сезон аниме Shangri-La Frontier покажут 13 октября Авторы аниме-адаптации “Фронтира ...

2 сезон аниме Shangri-La Frontier покажут 13 октябряАвторы аниме-адаптации “Фронтира Шангри-Ла” (Shangri-La Frontier) сообщили о том, что продолжение сериала в виде второго сезона начнет транслироваться в октябре текущего года.
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