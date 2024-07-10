В Дагестане упразднён отдел фетв за попытки помешать запрету никаба

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Муфтий Дагестана, Ахмад Абдуллаев, упразднил отдел фетв из-за того, что они попытались помешать запрету никаба в Республике и воспрепятствовать решению.
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