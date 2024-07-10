Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Дагестане упразднён отдел фетв за попытки помешать запрету никаба

В Дагестане упразднён отдел фетв за попытки помешать запрету никаба

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Муфтий Дагестана, Ахмад Абдуллаев, упразднил отдел фетв из-за того, что они попытались помешать запрету никаба в Республике и воспрепятствовать решению.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Всех из России и их родственников и знакомых....
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16 час.
ЭЛЕОНОРА СОЛОВЬЕВА
👍
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15 час.
мЗ
мирас Закироув
Да,но куда ,если здесь родились другое если приезжий
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15 час.

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