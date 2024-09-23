Этого легендарного футболиста СССР сейчас не узнать. Он запустил себя и одно время весил почти 150 килограмм

У него и в молодости были проблемы с весом.На стыке 70-х и 80-х нападающий Реваз Челебадзе ярко заиграл в составе тбилисского «Динамо» — стал чемпионом СССР, дважды взял Кубок страны, а затем пошумел в Европе и выиграл с клубом заветный Кубок обладателей Кубков УЕФА.