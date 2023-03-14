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Где смотреть Реал Мадрид – Ливерпуль, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 15 марта

Где смотреть Реал Мадрид – Ливерпуль, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 15 марта

В среду, 15 марта, сыграют Реал Мадрид и Ливерпуль в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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