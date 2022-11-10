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Показатели общественного доверия полиции достигли рекордных значений

Показатели общественного доверия полиции достигли рекордных значений

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги ежегодного социологического опроса об отношении граждан к полиции и оценке результатов ее работы.

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