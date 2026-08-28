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Татар-информ

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В фойе театра Тинчурина открылась выставка современного искусства

В фойе театра Тинчурина открылась выставка современного искусства

Фрагмент картины Лилии Булушевой «Пути» Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ» В фойе театра Тинчурина открылась выставка произведений современного искусства.

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