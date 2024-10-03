Медвежий угол
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Медвежий угол

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Нет русских лиц. Визит в районную поликлинику становится настоящим путешествием в "другой мир"

Нет русских лиц. Визит в районную поликлинику становится настоящим путешествием в "другой мир"

Avia.pro - СМИ Итак, дорогие сограждане, поликлиника в Балашихе. Заходим — и что мы видим? Море людей, но.

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Комментарии
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Александр
Гаджимурад Изамутдинович Изутдинов — российский политический и государственный деятель, префект Северного административного округа Москвы с 12 ноября 2021 года. Родился 22 июля 1986 года в Железногорске Курской области. Получил высшее образование, окончив Московский государственный университет по направлению «Экономика» и магистратуру по специальности «Государственное и муниципальное управление». Начал свою деятельность на государственной службе в 2008 году. За 5 лет прошёл путь от должности специалиста 1-ой категории до заместителя начальника управления Департамента капитального ремонта города Москвы. С октября 2017 года по ноябрь 2021 года трудился заместителем префекта Северного административного округа Москвы. Имеет награды, среди которых медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России, благодарность президента Российской Федерации. Какие вопросы?
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6 час.
Александр Спиридонов
Наши законодатели во главе с несменяемым в упор этого не хотят видеть. Думаю две причины первая это выгодно олигархам (друзьям) несменяемого - прибыль от дешевой раб силы в карман, проблемы государству и народу. Второе боится поссориться (обидеть) руководителей стран поставщиков, типа во время СВО отвернуться. Только на востоке все продается проблема только в цене. Будут улыбаться и целовать в десна а за пазухой нож.
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6 час.
insar13mailru А доживем
Вопрос один... Он своих предшественников просто физически устранял????????????
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1 час.

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