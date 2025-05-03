Уоррен Баффетт счел большой ошибкой политику Трампа по введению пошлин

Nati Harnik/AP/TASS Глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, который также является одним из богатейших людей мира, раскритиковал политику президента США Дональда Трампа по введению пошлин в отношении товаров из многих стран.
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