И снова летучая мышь? В Конго вспышка загадочной болезни, от которой уже умерли больше 50 человек

Роспотребнадзор РФ держит на контроле ситуацию со вспышкой неизвестной болезни на северо-западе Демократической Республики Конго, в том числе отслеживая прибывающих в Россию из стран с неблагополучной эпидобстановкой в пунктах пропуска через госграницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии