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Воронежские новости

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Десятки домов в центре Воронежа временно останутся без воды 3 сентября

Десятки домов в центре Воронежа временно останутся без воды 3 сентября

Работы по замене пожарного гидранта на улице Ольминского пройдут с 10:00 до 14:00, в этот период без холодной воды останутся жители домов на Ольминского, Пролетарской, Массалитинова и всей улицы Красненькая.

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