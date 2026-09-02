Десятки домов в центре Воронежа временно останутся без воды 3 сентября

Работы по замене пожарного гидранта на улице Ольминского пройдут с 10:00 до 14:00, в этот период без холодной воды останутся жители домов на Ольминского, Пролетарской, Массалитинова и всей улицы Красненькая.
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