На «Солнце Москвы» в Останкинском состоится фестиваль китайской культуры

На «Солнце Москвы» в Останкинском районе 10 февраля состоится открытие фестиваля китайской культуры, в рамках которого гостей ждёт театральное шествие 18-метрового дракона, барабанное и световое шоу на колесе обозрения.
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