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RT Russia

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В «Союзе отцов» прокомментировали идею надбавки для многодетных пенсионеров

В «Союзе отцов» прокомментировали идею надбавки для многодетных пенсионеров

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой ввести для пенсионеров старше 70 лет дополнительную фиксированную выплату к пенсии, если эти граждане в течение жизни имели на иждивении троих и более детей.

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